Haute-Garonne: Avec une main dans le plâtre, il est contrôlé à 185 km/h au volant d'un bolide

Un contrôle de gendarmerie. Illustration. — G. VARELA /20 MINUTES

Dimanche faste pour les gendarmes du peloton motorisé de Muret. Ce dimanche à Pinsaguel, au sud de Toulouse, les militaires ont relevé cinq grands excès de vitesse. Alors que la vitesse sur ce tronçon de la D820 est limitée à 110 km/h, trois automobilistes ont été contrôlés à 195, 185 et 159 km/h. Le second, à bord d’une puissante Audi R8, présentait la particularité d’avoir une main plâtrée lors de son interception…

Des apprentis pris eux aussi

En outre, deux détenteurs d’un permis probatoire ont respectivement poussé leur « bolide » à 156 et 153 km/h. Or, un Padawan de la route ne peut pas dépasser les 100 km/h à cet endroit. Chaque membre de ce club des cinq s’est vu retirer son permis et s’expose à des suites judiciaires.