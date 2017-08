Toulouse: Une adolescente de 16 ans disparaît, la police lance un appel à témoins

Mélanie Guigon-Gaulard a disparu du foyer toulousain où elle vivait depuis le 30 mai 2017. — Police Nationale

Tout a commencé par une fugue, le 30 mai. Ce jour-là, Mélanie Guigon-Gaulard, 16 ans, a quitté le foyer Merly, à Toulouse, où elle était hébergée, pour ne plus réapparaître. Désormais, la police évoque une disparition inquiétante, et a lancé ce vendredi un appel à témoins. La brigade des mineurs de la sûreté départementale recherche cette adolescente d’1,63 m née à Suresnes (Hauts-de-Seine), à la corpulence normale, au visage ovale, aux cheveux longs et ondulés.

Des traces dans le sud de la Haute-Garonne

Selon les enquêteurs, Mélanie pourrait se trouver au sud de la Haute-Garonne ou dans les Hautes-Pyrénées, sur les communes de Montmaurin ou Loures-Barousse, dans le secteur de Saint-Gaudens et Montréjeau. Elle serait accompagnée d’une femme et se déplacerait avec elle à bord d’un véhicule blanc qui pourrait être une Peugeot 206, immatriculé BC-659-RC. Toute personne susceptible d’apporter une information est invitée à composer le 05 61 12 77 77 et à demander la brigade des mineurs.