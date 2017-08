Mercato: Encore deux arrivées, dont un patron du milieu... Voici les souhaits du TFC

Jimmy Durmaz (barbu) félicité par des coéquipiers du TFC après son but vainqueur contre Montpellier en Ligue 1, le 12 août 2017 au Stadium de Toulouse. — P. Pavani / AFP

Toulouse cherche en priorité un milieu de terrain expérimenté.

La piste menant au Lyonnais Jordan Ferri est semée d’embûches.

Quatre jours après l’officialisation de son prêt, en provenance de Bournemouth (Premier League), Max-Alain Gradel pourrait faire ses grands débuts avec le TFC dimanche à Paris. S’il évolue à son meilleur niveau, l’international ivoirien de 29 ans fera un bien fou à l’attaque toulousaine, un brin juste en quantité jusqu’alors.

14 - Max-Alain Gradel a marqué 14 buts lors de ses 14 derniers matches de Ligue 1. Revenant. pic.twitter.com/BvJuJe6orV — OptaJean (@OptaJean) August 17, 2017

Au moment de signer au @ToulouseFC, Gradel c'est :



101 matches de L1

31 buts

13 passes décisives — Cédric Granel (@cedricgranel) August 16, 2017

« Physiquement, il est prêt, il a fait toute la préparation avec son club anglais, rappelle Pascal Dupraz. Si l’on a récupéré le Gradel de Saint-Etienne et pas son cousin germain de Bournemouth, ce sera quelque chose de bien. » Victime d’une grave blessure au genou peu après son arrivée Outre-Manche, en septembre 2015, l’ancien Stéphanois peut évoluer « aux trois postes derrière l’attaquant, même s’il est plus à l’aise à gauche », observe son nouvel entraîneur, qui espère que son club n’a pas terminé les emplettes estivales.

« J’ai toujours l’espoir de voir deux joueurs nous rejoindre », glisse Dupraz. Avec un poste particulièrement ciblé : celui de milieu axial, avec un élément « capable d’assurer une bonne transition vers l’avant mais qui n’est pas transparent défensivement ». Pour accompagner les jeunes Blin, Sangaré ou Bodiger, le Savoyard vise un deuxième taulier, après le trentenaire bastiais Cahuzac, l’une des cinq recrues du TFC à ce jour (avec Fortes, Jean, Sanogo et donc Gradel).

Andy Delort x Juan Mata x Jojo Ferri



J'aurais jamais cru voir ca de ma vie. pic.twitter.com/m9BcO7RXgv — B. Mbunga-Kimpioka (@Fhimaxratpidu92) June 11, 2017

Selon France Football, le club toulousain se serait mis d’accord avec le Lyonnais Jordan Ferri (25 ans mais déjà 133 matchs de L1 au compteur). Seulement, l’OL souhaiterait un transfert, et non un prêt comme envisagé par les dirigeants violets, qui draguent aussi depuis plusieurs semaines le milieu international suédois de l’AEK Athènes, Jakob Johansson (27 ans).

L’arrivée d’un défenseur conditionnée à la santé de Diop

Par ailleurs, si le rétablissement d’Issa Diop (dos), qui débutera sa saison dimanche à Paris, se confirme, le recrutement d’un défenseur central ne sera plus une priorité, puisque le TFC peut aussi compter sur Jullien et les polyvalents Amian et Yago, en attendant le retour (sans doute début 2018) de Fortes, arrivé du Havre (L2) avec une blessure au genou.

💬 "Mon parcours est une force"

La première interview au TFC de Steven #Fortes, première recrue du #Mercato.



📺 https://t.co/ZRaTGjzaJD pic.twitter.com/acIrKATe4y — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 21, 2017

« Pas de velléités de départ »

Et au fait, quid des possibles défections d’ici la fin du mercato, le 31 août ? « Je suis régulièrement en contact avec le président [Olivier Sadran] et il ne me semble pas qu’il m’ait fait part de velléités de départ. » Cet été, l’arrière gauche François Moubandjé s’est pourtant souvent épanché sur ses envies d’ailleurs. Mais pour l’heure, l’international suisse, transparent lors des deux premières journées de L1, essaie avant tout de retrouver son niveau de la saison dernière.