Avis aux «haters»: Le TFC va (encore) venir à Paris pour défendre et Pascal Dupraz assume

La saison dernière, Toulouse avait ramené un bon nul de Paris, sans encaisser de but.

Face à l'armada offensive du PSG, encore renforcée par Neymar, Pascal Dupraz n'entend pas se présenter en victime expiatoire.

Forcément, Pascal Dupraz n’a rien oublié. Le 19 février, un TFC très regroupé ramenait un nul aussi vierge qu’inespéré du Parc des Princes. L’entraîneur toulousain, expulsé en fin de match, avait pris cher sur les réseaux sociaux pour cette tactique en béton armé. Six mois plus tard, avant de retourner dans la capitale dimanche avec son équipe, Dupraz a anticipé les questions sur le sujet en conférence de presse et a prévenu : « on va à Paris d’abord pour défendre ».

« Mon principe, c’est le même que celui de l’architecte qui construit une maison, a justifié jeudi le technicien de 54 ans, dont l’équipe avait longtemps perturbé le champion monégasque avant de s’incliner en lever de rideau de la Ligue 1 (3-2). On commence par les fondations, puis on finit par le toit. » Avec le retour du roc Issa Diop (enfin débarrassé de ses soucis de dos) en charnière, au côté du capitaine Christopher Jullien, les Violets pourront s’appuyer sur l’arrière-garde qui n’a encaissé que 41 buts en 2016-2017, le quatrième meilleur total de L1.

« On va placer le bus devant notre but plutôt que derrière les cages parisiennes », ironise Dupraz, dont le TFC avait obtenu quatre points sur six face au PSG la saison dernière, avec la victoire de l’aller au Stadium (2-0). Oui, mais à l’époque, l’actuel vice-champion de France jouait sans Neymar, qui disputera dimanche son premier match au Parc avec sa nouvelle équipe, après avoir mis Guingamp à ses pieds.

Neymar ? « Un don du ciel » pour la Ligue 1

« C’est un plaisir, un bonheur, un don du ciel de pouvoir compter sur un tel joueur dans notre championnat », assure Dupraz, interrogé par le premier journaliste sportif brésilien aperçu à Toulouse depuis le début du siècle. Le Savoyard est sincère, comme lorsqu’il fait ses comptes : « Neymar est un joueur très cher, il représente dix fois le budget du TFC (environ 34 millions d’euros) et même plus. On ne tape pas dans la même cour, mais ce n’est pas gagné d’avance pour les Parisiens, qui auront bien sûr la faveur des pronostics. »

Le discours est similaire du côté du très prometteur latéral droit Kelvin Amian, qui devrait se coltiner l’homme qui vaut 222 millions (et même 500 millions « TTC »). « Je suis très content de l’affronter, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde, mais je n’ai pas plus peur que ça, lâche l’international Espoirs de 19 ans. Je ne pense pas qu’on sera ridicules à Paris, on n’y va pas en pensant prendre trois, quatre ou cinq à zéro, mais on pense à la victoire. »

Dans ce cas, le volubile Dupraz et sa conférence de presse d’après-match pourraient signer un autre exploit : voler la vedette à Neymar.