Aveyron: Cinq cercueils découverts dans un pré

Un cercueil. Illustration — S. ORTOLA / 20 MINUTES

C’est une étrange information que relaie La Dépêche sur son site internet. Cinq cercueils ont été découverts par des riverains dans un pré en bordure de route dans l’Aveyron, plus précisément au lieu-dit « L’Estepe » dans la commune de Firmi.

Ces cinq cercueils semblaient neufs et se sont révélés libres de tout occupant. Une découverte digne des films d’horreur qui dérangent élus et riverains. Selon le quotidien régional, ces derniers souhaiteraient que ces cercueils disparaissent au plus vite du paysage de la commune.