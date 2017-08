Qui a dit: «C'est pas mal qu'un championnat aussi faible que la Ligue 1 ait pu attirer Neymar»?

Neymar n'embrassera plus l'écusson du Barça — EFE/SIPA/17030

C’est ce week-end la rentrée pour la Ligue 1… C’était aujourd’hui la rentrée pour un de ses meilleurs punchlineurs, Pascal Dupraz, qui faisait son retour en conférence de presse. Une conférence de presse où il a évidemment évoqué l’arrivée imminente de Neymar : « C’est une très bonne chose qu’il choisisse la Ligue 1, dommage qu’il n’ait pas choisi Toulouse », ironise l’entraîneur du TFC, qui affronte vendredi le champion de France en titre Monaco.

Je retiens surtout que, d’après tous les experts et les spécialistes, la L1 est un championnat faible et sans intérêt. Je me dis que pour un championnat aussi peu intéressant, c’est quand même pas mal d’avoir pu attirer un joueur comme Neymar