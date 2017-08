Toulouse: L'agent lui demande de valider son ticket de bus, il sort son sabre

Un sabre (photo d'illustration). — Creative Commons

Un homme a été interpellé dans un bus toulousain avec un sabre, ce mardi après-midi, indique la police nationale de Haute-Garonne sur son compte Twitter, non sans humour :

#Toulouse Arrivé dans le #metro avec un sabre, il menace un agent @infoTisseo avec. Au final ce "ninja" finira au #commissariat pic.twitter.com/UJ81GU7aff — Police Nationale 31 (@PoliceNat31) August 1, 2017

Selon le récit de La Dépêche du Midi et d' Actu Côté Toulouse, une altercation a éclaté entre ce ninja amateur et un agent Tisséo. Alors que l’homme montait dans le bus, l’agent lui a demandé de valider son ticket. Le contrevenant a refusé et s’est énervé. Des insultes ont volé, puis l’homme a menacé l’agent avec son sabre. Il a rapidement été maîtrisé et placé en garde à vue.

