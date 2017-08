Tarn-et-Garonne: Trop moches pour le grossiste, 800 kg de courgettes partent en vente directe

AGRICULTURE Ces maraîchers bio du Tarn-et-Garonne ont été surpris par la vague de solidarité de leurs voisins et de leurs proches...

Une courgette jaune (photo d'illustration). — Pixabay

C’est un coup de gueule devenu un buzz… qui se termine mieux qu’il a commencé. Début juillet, Caroline et Cyril Rous, maraîchers à Lafrançaise (Tarn-et-Garonne) postent un message sur Facebook. Leurs courgettes jaunes bio sont jugées « trop vertes », « trop tâchées » par un revendeur. Il refuse de leur acheter la marchandise. L’info fait le tour des médias… Et le tour du web.

Leurs courgettes bio tachées sont recalées chez le fournisseur, des maraîchers en colère https://t.co/OxqN9kaDmC via @20minutes pic.twitter.com/MHNQEYlH8T — 20 Minutes Toulouse (@20minutestoul) July 11, 2017

Trois semaines plus tard, bonne nouvelle : une partie de la marchandise a été vendue en vente directe, aux voisins, aux amis, à des restaurateurs du coin. « On en a vendu 800 kilos », raconte à 20 Minutes Cyril Rous ce mardi soir. C’est une petite goutte dans l'océan, puisque près de 10 tonnes de marchandises sont perdues. Mais cela réconforte les époux :

On a reçu beaucoup de messages, sur Facebook, beaucoup de gens sont venus nous voir. Les consommateurs ont conscience qu’un légume "moche" est encore bon à manger… C’est rassurant !

S’ils faisaient jusque-là deux marchés par semaine et vendaient le reste de leur marchandise à des grossistes, Caroline et Cyril Rous envisagent, après cette mésaventure, de se concentrer sur la vente directe, avec un volet transformation. « On a un projet de vente de légumes déshydratés », dévoile le maraîcher. C’est malheureusement trop tard pour cette année.

