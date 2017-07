Pyrénées: Attaquées par un ours, 209 brebis chutent d’une falaise

Illustration d'un ours des Pyrénées. — Frilet/SIPA

Au moins 209 brebis sont mortes dans la nuit de dimanche à lundi après avoir chuté d’une falaise, à la frontière franco-espagnole des Pyrénées ariégeoises, certainement effrayées par un ours.

Ce dérochement d’un troupeau appartenant au groupement pastoral du Mont-Rouch est d’ores et déjà imputé à une attaque de plantigrade par les autorités qui se sont rendues sur place indique France 3 Occitanie.

>> A lire aussi : Plus d'ours dans les Pyrénées mais les dégâts restent stables

Une expertise a en effet été menée par les membres de l’Office national de la chasse et la faune sauvage, chargé d’expertiser les dégâts des ours. Le propriétaire du cheptel, dont une partie n’a toujours pas été retrouvée, devrait donc être indemnisé pour ses pertes a d’ores et déjà annoncé la préfète de l’Ariège, Marie Lajus.

Déjà un dérochement en juillet 2016

De son côté, la confédération paysanne de l’Ariège a rappelé que le pastoralisme, « garant de biodiversité et d’une montagne vivante et accueillante », n’était « pas compatible avec la réintroduction de grands prédateurs ».

Il y a un an, 125 brebis avaient trouvé la mort dans des conditions similaires en tombant d’une barre rocheuse entre Gèdre et Luz-Saint-Sauveur, dans les Hautes-Pyrénées.