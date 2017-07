Toulouse: A Matabiau, un élévateur à l’origine d’une grosse galère pour les usagers handicapés

Cet élévateur d'accès à la gare Matabiau, à Toulouse, est régulièrement en panne. — DR

L'élévateur permettant de relier la station de métro à la gare Matabiau est en panne régulièrement

La SNCF reconnaît le problème, assure faire les réparations dès qu'il y a un signalement et étudie la création d'une rampe

« Bienvenue en gare de Toulouse-Matabiau ». Cette accroche inscrite en bas des escaliers d’accès à la gare est loin de faire sourire Elisa Lauga. Elle a même l’impression que cela ne la concerne pas, tant elle galère à se rendre au sein de la gare.

Détour de plusieurs minutes

Depuis plusieurs semaines, elle peste contre les pannes régulières qui touchent un élévateur qui se trouve entre la sortie de la station de métro et l’accès aux quais de Matabiau.

Pour n’importe quel valide, il suffit de grimper les sept marches. Mais pour cette jeune femme en fauteuil roulant, cela se transforme à coup sûr en parcours du combattant.

>> A lire aussi : Toulouse: Un jeune handicapé en fauteuil assigne la SNCF pour discrimination

« Depuis six mois cet élévateur est hors-service, or s’il ne marche pas nous sommes obligés de prendre un autre ascenseur, de remonter à la surface du côté de la médiathèque et de faire un grand tour pour rejoindre l’entrée de la gare, et cela par tous les temps… je crois qu’ils ne se rendent pas bien compte de ce que cela implique pour nous », critique cette étudiante originaire de Bayonne qui prend régulièrement le train.

Le chemin emprunté par les personnes en situation de handicap à cause de la panne d'un élévateur entre la gare Matabiau et la station de métro. - Google Maps

Une panne qui l’oblige à réduire la taille de ses bagages aussi, faute de pouvoir se les trimbaler.

Une situation que de nombreuses personnes en situation de handicap subissent depuis des années et qui avait déjà fait l’objet d’une pétition il y a quatre ans. Ce qui a poussé Elisa Lauga a dénoncé la situation, ce sont les travaux menés ces derniers mois en gare. « Ils se sont arrêtés pile à l’élévateur », critique-t-elle.

Système de rampe à l’étude

Des pannes dont la SNCF a conscience. « Cet élévateur est conçu pour les fauteuils roulants, mais au quotidien il est utilisé par des personnes valides avec leurs bagages ou leurs poussettes. Cela enclenche le système de sécurité, parfois les portes sont forcées. Nous procédons aux réparations le plus rapidement possible à chaque fois, mais c’est clairement un problème pris en compte », assure une porte-parole de la SNCF.

Cette dernière indique que la mise en place d’une rampe, qui permettra d’offrir une solution alternative aux personnes en fauteuil, est à l’étude.