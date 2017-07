Trois oursons nés cet hiver ont déjà été détectés dans les Pyrénées

BIODIVERSITE L’équipe ours a mis en ligne les clichés d’un ourson et sa mère pris dans les Pyrénées. Deux autres oursons auraient aussi été détectés depuis…

Ourson dans les Pyrénées — DR

Il a été aperçu pour la première fois sur la commune de Fos, en Haute-Garonne, le 24 mai dernier. Le premier ourson né durant l’hiver a été repéré grâce aux appareils photo de détection automatique installés un peu partout le réseau Ours Brun.

Des clichés et vidéos mises en ligne en fin de semaine dernière par les agents de l’équipe technique ours, membres de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, et qui dévoilent les premières images du jeune plantigrade aux côtés de sa mère (à partir de 3 minutes sur la vidéo).

Depuis, deux autres oursons ont été repérés dans le massif selon l’association de défense du plantigrade, Adet-Pays de l’ours.

Selon un comptage officiel, l’an dernier 39 ours ont été détectés, dont deux seulement dans les Pyrénées Occidentales (Béarn, Navarre et Aragon). A la sortie de l’hiver 2015-2016, cinq portées de dix oursons avaient été repérées, mais une oursonne avait été retrouvée morte en mai.

Il pourrait y avoir de nombreuses portées à nouveau cette année, permettant un renouvellement des populations. Selon l’association Pays de l’ours, 6 à 10 femelles, repérées aux côtés de mâles, pourraient avoir eu des portées durant l’hiver. A suivre.