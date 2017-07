VIDEO. Fusillade de Toulouse: Un tueur déguisé en femme qui cachait l'arme dans sa poussette

FAITS DIVERS Lundi soir, une fusillade a éclaté dans le quartier sensible de la Reynerie à Toulouse. Elle a fait un mort et sept blessés. Le tueur se serait dissimulé sous une burka et aurait caché son arme dans une poussette...