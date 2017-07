Toulouse: Un mort et au moins six blessés dans une fusillade dans le quartier sensible de La Reynerie

(Photo d'illustration) Des forces de police patrouillent dans le quartier de la Reynerie - le Mirail à Toulouse, le 29 Octobre 2008 suite au délit de fuite d'un conducteur qui a renversé deux gendarmes, la veille, les blessant légèrement. — REMY GABALDA / AFP

Règlement de compte ou terrorisme ? Le doute demeure. Une fusillade a fait un mort et six blessés, dont deux graves, lundi soir dans le quartier sensible de La Reynerie à Toulouse, d’après la préfecture.

« Aucune piste n’est écartée mais il n’y a pas à ce stade d’élément terroriste », a-t-on précisé de même source, sans plus d’informations sur les circonstances. Les premières constatations feraient plutôt penser à un règlement de compte, a-t-on souligné de source proche de l’enquête.

La fusillade s'est déroulée en début de soirée. D'après les informations collectées par France 3 Occitanie, « plusieurs personnes ont surgi sur un scooter et une moto et ont ouvert le feu sur un petit groupe avant de prendre la fuite ».

En mars 2016, un jeune homme de 30 ans avait déjà été abattu à quelques encablures de la fusillade de ce lundi dans le hall d'un immeuble.