Toulouse: Une famille décide d'habiter dans un château... d'eau

Un bâtiment haut comme quatre étages acheté pour 143.000 euros à la Côte-Pavée, l’un des quartiers résidentiels les plus cotés de Toulouse, ça fait rêver non ? En plus, pour ce prix-là, c’est un château que vient de se payer une famille. Un château d’eau plus précisément.

Désaffecté depuis 1984, le discret réservoir - tagué, un peu décrépi et entouré d’une végétation luxuriante — fait partie des « insolites » sans aucune utilité du patrimoine communal dont la mairie a décidé de se débarrasser.

Le Capitole a reçu quatre offres pour le château d’eau. Les trois premières lorgnaient essentiellement sur le terrain et prévoyaient de démolir le bâtiment. « Un promoteur voulait même y construire un petit immeuble », raconte Roger Atsarias, conseiller municipal en charge du patrimoine.

Réhabiliter plutôt que démolir

Mais c’est donc le projet de maison familiale qui l’a emporté. « Nous avons aimé l’esprit et cette opportunité de faire une réhabilitation en gardant la structure », poursuit l’élu. Cette option avait aussi la préférence des habitants du quartier. Le château d’eau a donc été vendu au prix fixé par le service des Domaines, même si d’autres offres en proposaient davantage.

Dans les plans présentés par les acquéreurs, le château d’eau devient une maison ronde de quatre étages, avec cinq chambres et trois salles de bains. Les pièces à vivre sont situées au dernier étage et communiquent avec une terrasse extérieure.

La mairie n’a pas d’autre château d’eau en réserve. Mais une nouvelle vente, cette fois aux enchères, est prévue pour novembre avec notamment un petit immeuble de 100 m2 boulevard Lascrosses, à Compans-Caffarelli. Prix de départ 180.000 euros.