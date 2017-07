Paris-Toulouse: Incroyable, le TGV inaugural a quatre heures de retard

TRANSPORTS La tuile pour la SNCF. Le TGV inaugural qui devait relier pour la première fois Paris à Toulouse en un peu plus de 4 h a pris au moins quatre heures de retard ce dimanche à cause d’un autre train bloqué sur la ligne…

Les nouvelles rames TGV qui circulent entre Paris et Toulouse — SIPA

Jusqu’à présent le train le plus lent entre Paris et Toulouse mettait 7h20. Ce dimanche, les passagers du TGV8253 partis de Montparnasse à 8h52, devraient mettre plus de 9h heures pour arriver à Matabiau. Et, le comble, c’est qu’ils ont pris le TGV inaugural, le premier de l’histoire qui devait relier la capitale et la Ville rose en un peu plus de 4 heures.

Bravo @SNCF pr l'inauguration catastrophique de la ligne Paris-Toulouse ! Blocage de 3h minimum à Agen ! #DansleTGV #tropbeaupouretrevrai — Clara Duchalet (@ClaraDuchalet) July 2, 2017

Ce fiasco est dû à un gros incident sur la ligne du côté de Pommevic, dans le Tarn-et-Garonne. Le train précédant le fameux TGV est resté bloqué sur les voies en raison d’un problème de pantographe.

Pas une très belle journée pour le #TGV8503 (inaugural) 😱

Il aura mis encore plus de temps que l'Intercites #IC3705 Paris-Toulouse 😱😱😱 pic.twitter.com/Fw32aGg7uU — Herolien (@herolien2) July 2, 2017

Paris - Toulouse en 4h, c'est raté. Bloqué depuis 12h07 en gare d'Agen. 🙁 #TGVLoceane #TGVAtlantique — PopCorn voyage (@dnowinsk) July 2, 2017

Transbordement des voyageurs du #TGV8503 vers le #TGV8253 fait, on devrait être à Toulouse vers 18h11. — Xavier (@Regio_2N) July 2, 2017

Depuis ce dimanche et l’inauguration de la nouvelle ligne TGV Bordeaux-Paris, la capitale girondine n’est plus qu’à 2 heures en train de Paris et, par effet domino, les Toulousains gagnent du temps. Mais à partir de Bordeaux, le train quitte la voie TGV dédiée et reprend sa vitesse habituelle…

