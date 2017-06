Haute-Garonne: Une voiture fauche un groupe de cavaliers, deux chevaux y restent

Un cheval. Illustration — 20MinutesLille

Gilets réfléchissants, camionnette suiveuse, circulation à gauche… les cavaliers avaient pourtant pris toutes les précautions. Mais cela n’a pas empêché le groupe d’être fauché par une voiture roulant à vive allure. Cet accident - rarissime - dont La Dépêche du Midi relate les détails, s’est produit le jeudi 22 juin, à Montbrun-Lauragais, au sud de Toulouse, sur une ligne droite.

Trois jours pour évacuer les chevaux morts

Il était 22h45 et le convoi équestre de six chevaux rentrait d’un marché nocturne, veillant à emprunter des chemins et le moins de portions de route possible. Mais un conducteur trentenaire a surgi, percutant les deux premiers chevaux du convoi. Côtes cassées et plaies, les deux cavaliers ont été blessés. Quant aux deux chevaux fauchés, l’un est mort sur le coup, le deuxième qui avait les pattes brisées a été euthanasié quelques heures plus tard par un vétérinaire.

>> A lire aussi : Une femme gravement blessée après avoir été piétinée par une vache en Isère

Cet accident a traumatisé le groupe mais aussi les habitants de Montbrun-Lauragais. Notamment parce qu’il a fallu trois jours pour trouver un équarrisseur et évacuer les cadavres des deux chevaux. Trois jours de forte chaleur, avec les odeurs qui vont avec.