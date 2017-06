VIDEO. Toulouse: Des satellites produits en série pour connecter toute la planète

ESPACE Dans la course aux constellations satellitaires pour réduire la fracture digitale à l’échelle de la planète, Airbus et son partenaire OneWeb ont pris une longueur d’avance. Pour la première fois, ils vont produire des satellites en série, à Toulouse…

900 minisatellites comme celui-ci doivent former d'ici 2027 la constellation OneWeb. — OneWeb LLC2017

Le première chaîne de fabrication de satellites en série a été inaugurée mardi à Toulouse

L'objectif est de mettre sur orbite une constellation de 900 minisatellites et de connecter le moindre recoin de la planète

Elle appartient à OneWeb Satellites, coentreprise créée par Airbus et l'Américain OneWeb

Connecter à l’Internet haut débit le moindre recoin de la planète, la plus reculée des écoles et les milliards d’habitants qui en sont encore privés. C’est le nouveau - et juteux - défi spatial du moment. Facebook et Google en parlent, Airbus et son partenaire OneWeb le font.

Mardi à Toulouse, le constructeur européen et l’opérateur de télécommunication américain ont inauguré la chaîne d’assemblage OneWeb Satellites, tout simplement la première au monde à pouvoir produire les minisatellites en série, au point d’être capable d’en « sortir » un par jour.

L’avantage du terrain et des fréquences

C’est dans la Ville rose, dans une immense « salle blanche » du site d’Airbus Defence and Space organisée comme une chaîne d’assemblage d’avions high-tech, avec tests permanents par ordinateurs et tournevis « volants », que les 10 premiers des 900 satellites de la constellation seront conçus et testés. A compter du début de l’année prochaine, deux autres chaînes de production similaires démarreront en Floride, sur le même rythme.

Ces minisatellites mesureront environ 1 m sur 1,20 m et pèseront 150 kg. Leur coût de fabrication à l’unité reste secret, tout comme d’ailleurs l’investissement consenti à parts égales dans le projet, mais il est « inférieur à un million ». Les dix premiers satellites devraient être lancés d’ici un an, « en orbite basse, soit à 1.200 kilomètres d’altitude », indique Eric de Saintignon, le président de OneWeb Satellites. Les suivants seront mis sur orbites par grappes.

#OneWeb: a revolution in the space industry. OneWeb Satellites will manufacture high-performance satellites at a scale never achieved before pic.twitter.com/jDzMQ4ihoz — Airbus Space (@AirbusSpace) June 27, 2017

Cette constellation satellitaire a l’avantage sur ses concurrents d’avoir déjà obtenu des fréquences satellitaires de l’Union internationale des télécommunications. En plaçant sur orbite ses satellites en premier, elle aura aussi l’avantage du terrain. « C’est une véritable révolution pour le spatial », considère Tom Enders, le patron d’Airbus Group, qui se félicite de l’émergence d’un « nouveau business à des coûts jamais atteints ».

Une fois la galaxie OneWeb sur orbite, les chaînes d’assemblage seront convertibles pour d’autres satellites, et donc d’autres clients.