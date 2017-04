Toulouse

INNOVATION Un ingénieur toulousain propose avec le ballet national de Marseille un spectacle mêlant danseurs et robots, qui sera en partie présenté au Fablab festival de Toulouse…

Les robots humanoides participent au spectacle de la compagnie de danse contemporaine Shonen. - T. Peyruse

Julie Rimbert

Le but de ce projet est de questionner et d’utiliser les dernières innovations en robotique à travers des créations artistiques

Trois robots, 30 enfants et deux danseurs sur scène

Les nouvelles technologies et la danse sur la même scène. C’est l’étrange spectacle proposé par Thomas Peyruse, membre du fablab Artilect, le laboratoire de fabrication numérique toulousain. Le but de ce projet est de questionner et d’utiliser les dernières innovations en robotique à travers des créations artistiques.

Deux spectacles sur les rails

Car depuis 2008, cet ingénieur en robotique, qui a travaillé pour Altran sur le contrôle des satellites puis sur le pilotage manuel des avions de ligne Airbus pendant plus de 8 ans, a commencé une formation d’acteur au Grenier Théâtre de Toulouse. « Je voulais réunir sur scène mes deux passions, la technologie et la culture, explique Thomas Peyruse. J’ai débuté par une formation de clown. Puis grâce à ce réseau culturel, j’ai rencontré le chorégraphe de la compagnie de danse contemporaine Shonen qui m’a proposé de créer un spectacle avec des robots humanoïdes ».

Associé au Ballet national de Marseille, le Toulousain lance donc en février 2016 ce spectacle rassemblant sur scène trois robots, 30 enfants et deux danseurs. « Ce n’est pas une démonstration de technologie mais une véritable envie de donner des frisons au public en transmettant des émotions par les robots, assure l’ingénieur. L’aspect artistique permet de manipuler les robots comme des marionnettes ».

Des drones pour le prochain spectacle

Le Toulousain travaille avec deux robots humanoïdes : Nao, un petit robot de plus en plus connu en France, et Poppy, un robot open source dont seulement 22 exemplaires existent en France. Ce dernier est presque un vrai danseur grâce à ses trois articulations dans le dos.

Forte de cette première expérience artistique, Thomas Peyruse prépare d’ores et déjà un nouveau spectacle avec le Ballet national de Marseille où des drones évolueront sur scène avec des danseurs. Pour ceux qui sont séduits par cette rencontre de l’art et de la technologie, Thomas Peyruse sera présent au Fablab Festival de Toulouse du 11 au 14 mai.

Mots-clés :