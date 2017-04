Toulouse

FAITS DIVERS Une cycliste de 38 ans a agressé une employée du service de prévention de Tisséo qui lui demandait de sortir du métro…

Dans le mŽtro sur le trajet de la Ligne B ˆ Toulouse, le 26 aožt 2009. - FRED SCHEIBER/20 MINUTES

B.C.

Elle n’était peut-être pas en état de conduire son vélo. Mercredi soir, une cycliste fortement alcoolisée a donc décidé de prendre le métro, avec son deux-roues. Ce qui n’a pas échappé à deux agents de prévention de Tisséo qui se trouvaient sur le quai de la station Saint-Michel lorsque la rame est passée.

Coups et menaces

Il est en effet interdit de monter avec sa bicyclette dans le métro. Ce qui lui a été rappelé par les agents. Mais la jeune femme de 38 ans n’a pas apprécié. Et elle s’en est alors prise violemment à l’employée de Tisséo, lui assénant des coups de pied et coups de poing, lui crachant dessus et la menaçant de mort selon une source policière.

Elle a finalement été maîtrisée par d’autres agents du réseau avant d’être interpellée par les forces de l’ordre et placée en garde à vue.

