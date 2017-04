Toulouse

RUGBY Thierry Dusautoir a annoncé ce mercredi sa retraite sportive en fin de saison. Le capitaine du Stade Toulousain prépare depuis longtemps sa reconversion…

L'ancien capitaine du XV de France Thierry Dusautoir annonce sa retraite sportive en fin de saison, le 19 avril 2017 au stade Ernest-Wallon de Toulouse. - N. Stival / 20 Minutes

Nicolas Stival

De ses débuts à Trélissac, en Dordogne, à ses derniers feux avec le Stade Toulousain, en passant par son épopée en Bleu, Thierry Dusautoir a d’abord balayé deux décennies de son histoire personnelle, ce mardi matin à Ernest-Wallon. L’ancien capitaine du XV de France, parfois au bord des larmes, a tenu à remercier les personnes qui ont compté dans son parcours exemplaire. Et puis, l’annonce attendue est tombée : le « Dark Destroyer » remisera au placard sa panoplie de plaqueur fou au terme de cette saison.

« C’est le résultat d’un long cheminement, confie le troisième ligne aile de 35 ans. J’ai toujours eu mon après-carrière à l’esprit. Pour moi, le rugby ne reste qu’une période de ma vie, même si elle est très importante. » Représentant de l’espèce des rugbymen très diplômés, qui tendent à devenir aussi rares que les desmans des Pyrénées, Dusautoir est ingénieur en chimie des matériaux depuis 2005. Ce n’est pourtant pas dans ce secteur qu’il compte se reconvertir.

L’ex-international aux 80 sélections, dont 56 capitanats (un record), va s’investir dans l’avenir des deux entreprises dont il est déjà actionnaire. MS Innovations, née voici huit ans à Nice, chapeaute AllMySMS. com, plate-forme d’envois de SMS pour les sociétés. Gérant de la boîte et ami de Dusautoir, César Camy était ainsi présent à ses côtés ce mercredi à Ernest-Wallon.

Quant à South Market Group, créée en 2015, « il s’agit d’une entreprise d’import-export de produits alimentaires argentins, des fruits surtout, mais aussi du poisson et de la viande, à destination de supermarchés, de grossistes et d’importateurs » explique le Toulousain, dont l’épouse est argentine. « Maintenant que j’ai plus de temps à consacrer à la société, elle va prendre de l’ampleur », poursuit-il.

« L’appel du pied » du président Bouscatel

Et le rugby dans tout ça ? « Je n’ai pas dit que j’allais couper complètement avec mon sport, mais il me reste encore deux matchs (à Castres, le 29 avril, puis contre Bayonne, le 6 mai en Top 14) et j’ai envie d’en profiter pleinement. » A l’entendre, Dusautoir devrait revenir fréquemment faire un petit coucou à ses futurs ex-coéquipiers. De là à s’impliquer davantage dans le club… « Je lui ai fait un appel du pied en lui rappelant qu’il était ici dans sa famille », s’amuse le président stadiste René Bouscatel.

Consultant TV ? Pourquoi pas

Autre piste de reconversion, en marge de ses sociétés : un poste de consultant sur une chaîne de télé. « Si j’ai des opportunités, j’écouterai », assure Dusautoir, pas forcément le plus bavard des joueurs. Mais sûrement pas le moins intéressant.

