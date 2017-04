Toulouse

FOOTBALL A six journées de la fin, les Toulousains ne se considèrent pas en vacances. Ils veulent entretenir leur rêve européen, peu probable, mais toujours possible…

Le milieu de terrain du TFC Yann Bodiger face à l'Olympique de Marseille au Stadium de Toulouse, le 9 avril 2017. - R. Gabalda / AFP

Nicolas Stival

Bien sûr, Pascal Dupraz évoque « un maintien pas comptablement acquis ». Mais avec une neuvième place et 41 points à six journées de la fin, le TFC va s’épargner un épilogue en Ligue 1 aussi éprouvant que la saison dernière. Pourtant, promis, les joueurs vont encore attendre pour troquer les crampons contre les tongs. « Je sais que je peux compter sur un groupe de professionnels très exigeants, tonne l’entraîneur toulousain. Je ne m’attends pas à ce qu’ils se laissent aller. »

Découvrez les résultats et le classement. 26 buts inscrits➡️et du spectacle ⚽️! Quel club a fait la bonne opération lors de cette J32🤔? pic.twitter.com/a4O1v0Oaaj — Ligue 1 (@Ligue1) April 10, 2017

Avant un déplacement à Guingamp, qui affiche le même total de points qu’eux, les Violets visent même très haut. Alexis Blin évoque carrément un objectif européen. « On va s’accrocher à notre rêve, promet le jeune milieu axial de 20 ans. Le coach nous le rabâche, il n’y a pas de matchs à lâcher. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Des faux pas de Marseille, de Saint-Etienne, même de Bordeaux… Tant qu’on pourra y croire, on y croira, comme on l’a prouvé la saison dernière. »

Objectif sixième place

Dans cette nouvelle tentative de « remontada », et alors qu’il reste 18 points à distribuer, le TFC accuse huit longueurs de retard sur la cinquième place, qualificative à coup sûr pour la Ligue Europa. Et sept sur la sixième position, qui pourrait aussi délivrer un billet pour la C3 si Paris ou Monaco, assurés de disputer la Ligue des champions, remportent la Coupe de France. L’une des deux formations sera déjà à coup sûr en finale (contre Angers ou Guingamp) puisqu’elles s’affrontent en demie…

« Quand on connaît la force de ces deux équipes, on espère une sixième place européenne », reconnaît Blin. « L’objectif, c’est de se quitter le 20 mai avec le sentiment du devoir accompli, dans le premier tiers du classement, lance Dupraz. Je ne dis pas qu’on va réussir mais on va tout faire pour. » Et comme ce « premier tiers » correspond grosso modo aux six premières places…

.@ABlin27

"Cette saison, avoir ces 41 points à 6 matchs de la fin, cela nous permet d'être libérés, de lâcher les chevaux!"#EAGTFC — Toulouse FC Officiel (@ToulouseFC) April 13, 2017

Mais pour atteindre ce rêve, il va donc falloir compter sur des défaillances de concurrents ainsi que sur un parcours quasiment sans-faute (déplacements à Guingamp, Monaco et Metz, réceptions de Nice, Caen et Dijon). Loin d’être gagné, lorsqu’on s’appuie sur une attaque qui n’a frappé que deux fois lors des sept dernières rencontres.

