Toulouse

HANDICAP Un nouveau service permet de mettre en ligne les personnes sourdes et malentendantes avec les services de la mairie, via un interprète…

Il existe déjà des cabines de traduction en langue des signes pour les sourds et malentendants déployées par la mairie de Toulouse et la société Elioz. - Fred.Scheiber

Beatrice Colin

Quand on est sourd ou malentendant, avoir un renseignement administratif n’est pas toujours évident. Pour aider ces personnes à contacter les services municipaux, la mairie de Toulouse vient de déployer un service d’interprétation gratuit en Langue des signes françaises (LSF), mais aussi en Transcription en temps réel de la parole.

Les personnes intéressées peuvent désormais passer par la plateforme toulousaine Elioz (ex-Websourd), via leur ordinateur. Un interprète se chargera d’appeler les services à leur place et traduira en direct les questions et les réponses des usagers.

Déjà des cabines téléphoniques gratuites

« N’importe quel citoyen sourd ou malentendant ou sourd peut contacter les services, que ce soit Allô Toulouse, l’Etat civil ou encore les maisons de la citoyenneté », indique Christophe Alves, adjoint au maire en charge du handicap. Et ce, du lundi au vendredi.

Un nouveau service à la disposition des 12.000 sourds de la Ville rose, qui, pour certains, sont déjà utilisateurs des six cabines téléphoniques mises à leur disposition dans des établissements publics. Ces plateformes de traduction instantanée des communications téléphoniques sont utilisées chaque année entre 400 et 500 heures.

