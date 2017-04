Toulouse

STATIONNEMENT Pour booster la fréquentation de trois parkings souterrains, un tarif riverain moins cher va être lancé…

Un parking sousterrain à Toulouse. - FRED SCHEIBER / 20 MINUTES

B.C.

Ce sont les étudiants qui habitent en centre-ville qui vont être contents. Alors que le stationnement gratuit a complètement disparu du centre-ville, Toulouse Métropole a décidé de créer un tarif riverain attractif pour trois parkings souterrains dès le mois de mai.

Une économie de 15 euros par mois

Les parkings d’Arnaud Bernard, de l’Europe et de Marengo connaissent en effet des problèmes de fréquentation et un taux d’abonnement plus faible que les autres sites toulousains malgré la mise en place d’un tarif résidant à 75 euros par mois il y a quatre ans pour d’eux d’entre eux.

>> A lire aussi : Toulouse: Moins cher, le bon plan c'est désormais de se garer dans un parking HLM

Pour inverser la tendance, ce nouveau tarif riverain sera proposé au prix compétitif de 60 euros par mois pour tous ceux qui habitent dans un rayon de 300 mètres autour d’Arnaud Bernard et de Marengo et de 600 mètres pour le parking de l’Europe.

Pour en bénéficier, il faudra présenter un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. Quant aux abonnés « résidant » ils obtiendront leur ristourne dès la fin de leur abonnement.

Mots-clés :