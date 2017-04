Toulouse

RUGBY Selon « Midi Olympique », Emile Ntamack, qui va quitter Bordeaux-Bègles, pourrait succéder à Jean-Baptiste Elissalde comme entraîneur des trois-quarts du Stade Toulousain…

Emile Ntamack, l'entraîneur des trois-quarts de l'Union Bordeaux-Bègles, avant un match de Top 14 à Paris face au Stade Français, le 5 mars 2017. - Ch. Saïdi / Sipa

N.S.

Douzième du Top 14, en proie à des problèmes financiers, le Stade Toulousain traîne sa peine, week-end après week-end. Quasiment condamné à regarder les phases finales à la télé, le club se cherche un avenir. Et celui-ci pourrait s’écrire sans Jean-Baptiste Elissalde. Selon Midi Olympique, l’entraîneur des lignes arrière toulousaines depuis 2010, serait menacé, en raison des piètres performances des trois-quarts stadistes. Emile Ntamack pourrait le remplacer.

>> A lire aussi : Du Prozac pour le Stade Toulousain, de la bière pour le RC Toulon... Drôle de cocktail au Vélodrome

Ancien grand joueur Rouge et Noir (comme Elissalde, d’ailleurs), l’actuel coach des arrières de l’Union Bordeaux-Bègles, âgé de 46 ans, va quitter la Gironde et retourner vivre à Toulouse, où évoluent ses fils Romain (17 ans) et Théo (14 ans). Selon le bihebdomadaire spécialisé, Ntamack, membre des Amis du Stade Toulousain (actionnaire de la SASP et propriétaire d’Ernest-Wallon), a récemment rencontré l’entraîneur principal Ugo Mola et le directeur sportif Fabien Pelous.

Mais cette éventuelle arrivée dépend aussi de l’élection du nouveau président du club, au mois de juin, puisque René Bouscatel, en poste depuis 1992 et soutien de Mola, n’est pas du tout certain de poursuivre sa mission.

