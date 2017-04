Toulouse

SOCIETE Un collectif s’est monté pour soutenir une jeune toulousaine aux prises avec un ex-compagnon revanchard…

Trois an après avoir quitté son ex-compagnon, Sophia, une trentenaire originaire de Toulouse, est harcelée par cet homme qui diffuse des images et vidéos de leurs relations intimes. France 3 Occitanie révèle qu’un collectif a même été monté pour soutenir la victime.

En soins intensifs

Sophia est aujourd’hui hospitalisée en soins intensifs pour une maladie auto-immune qu’elle a développée depuis le début de cette affaire. Désormais incapable de se défendre seule, la jeune femme est maintenant épaulée par le collectif « Justice pour Sophia », créé par une dizaine d’amis proches et de membres de sa famille. Une pétition a été lancée pour tenter « d’identifier le cyber-harceleur de notre amie ».

En 2012, la Toulousaine a entamé une relation avec un homme. Leur histoire a duré deux ans au cours desquels son compagnon, avec l’accord de la jeune femme, a filmé certains de leurs rapports intimes.

Vidéos envoyées à ses parents et son employeur

Mais l’homme éconduit a mal digéré la rupture et, selon le collectif, s’est mis à « diffuser en continu » les vidéos de ses ébats avec Sophia. Entre autres récipiendaires des images, les parents et l’employeur de la trentenaire. Toujours selon les proches de la victime, son entourage a été menacé et Sophia a été agressée.

De nombreuses plaintes ont été déposées pour harcèlement auprès du parquet de Toulouse. Toutes ont été classées sans suite, sauf la dernière qui a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire.

Si l’affaire est à présent entre les mains de la justice, les images compromettantes, elles, continuent néanmoins de circuler sur Internet. Les membres de « Justice pour Sophia » ont donc lancé un appel pour trouver des personnes capables de faire disparaître les vidéos de la toile. Ils déplorent par ailleurs que le nettoyage du Web s’avère plus rapide lorsqu’il « s’agit de personnes médiatisées ».

Au-delà du cas de Sophia, le collectif entend aussi lutter contre le cyber harcèlement de manière plus générale en créant une association pour mettre en garde les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux sur la diffusion d’images intimes.

