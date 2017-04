Toulouse

FOOTBALL Le TFC fête officiellement ses 80 ans dimanche au Stadium, contre Marseille. L’occasion de réviser vos connaissances…

La joie des Toulousains Achille Emana et de Nicolas Dieuze contre Troyes, le 27 janvier 2007 au Stadium. - L. Bonaventure / AFP

Nicolas Stival

Bon, s’il avait respecté les convenances et opté pour la date exacte, le TFC aurait fêté ses 80 ans le 20 mars dernier. Mais comme c’était un lundi et qu’il y avait simplement entraînement ce jour-là, les dirigeants toulousains ont estimé qu’il était plus judicieux d’attendre une belle affiche pour célébrer l’anniversaire avec les supporters.

Les bougies seront donc soufflées dimanche lors de la venue de l’Olympique de Marseille au Stadium, avec la venue de nombreuses anciennes gloires du club. Une bonne occasion pour se pencher sur l’histoire du « Téfécé », à travers 20 questions.

