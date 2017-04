Toulouse

RUGBY Le FC Auch Gers, victime de gros problèmes financiers, a annoncé lundi soir qu’il déposait le bilan…

L'ouvreur d'Auch Olivier Naas tape une pénalité contre le Stade Français lors d'un match de Top 14, le 16 février 2008 au stade Jean-Bouin de Paris. - V. Capman / Sipa

N.S.

Samedi, le FC Auch Gers s’était plié à la tradition du poisson d’avril, en annonçant l’arrivée de Dan Carter, l’ouvreur All Black du Racing 92 et joueur le mieux payé du monde. Lundi soir, il n’était plus question de rire pour le vénérable FCAG, né voici 120 ans, en proie depuis des années à de gros soucis financiers.

Communiqué officiel:



Le club dépose le bilan. Décision difficile à prendre mais qui peut permettre de pérenniser le club. — FC Auch Gers (@FCAuchGers) April 3, 2017

Le président Clément Langlois a annoncé le dépôt de bilan de la SASP, le secteur professionnel du club. L’équipe première évoluait cette saison en poule Elite de la Fédérale 1 (troisième division), et ne sait pas encore jusqu’où elle tombera en 2017-2018. Vainqueur du Bouclier européen en 2005, le FCAG a définitivement quitté le Top 14 trois ans plus tard, avant d’être relégué de Pro D2 en Fédérale 1 en 2014.

Après Lourdes, Bagnères, Tarbes…

Pour tenter de se sauver, le club avait lancé un financement participatif en décembre 2016. Mais le mal était trop profond, avec un passif estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros. Après Lourdes, Bagnères-de-Bigorre ou Tarbes, le « rugby des champs » du Sud-Ouest, ou plutôt des petites villes, incapable de suivre le rythme des grosses écuries, perd un nouveau représentant.

Vous aimez le rugby, le Gers, envie d'être président, d'être partenaire, un club formateur vous attend! #OnNeVeutPasMourir #WeWantYou pic.twitter.com/IS2YgnkyDo — FC Auch Gers (@FCAuchGers) April 4, 2017

Club phare du Gers, le FCAG a fourni de nombreux internationaux au XV de France, dont le plus illustre d’entre eux, Jacques Fouroux, capitaine puis entraîneur des Bleus (1947-2005), a donné son nom au stade de la cité gasconne.

