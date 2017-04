Toulouse

PRESIDENTIELLE Annoncé pour le 21 avril au stade Ernest-Wallon, le dernier meeting de Benoît Hamon devrait avoir lieu au Zénith de Toulouse le mardi 18. Pour des raisons techniques mais aussi - un peu - de superstition…

Benoît Hamon, lors de son meeting du 19 mars 2017 à Paris-Bercy. - : Kamil Zihnioglu/AP/SIPA

Non, Benoît Hamon ne sera pas le premier homme politique à évoluer sur la pelouse d' Ernest-Wallon. Son dernier meeting avant le premier tour de la présidentielle n’aura pas lieu vendredi 21 avril dans l’enceinte mythique du Stade Toulousain comme annoncé dans un premier temps mais (à moins d’un nouveau rebondissement) le mardi 18 avril au Zénith de Toulouse. Avec une jauge prévue de 8.000 à 11.000 places.

L’option stade (19.000 places) recélait la promesse de faire de belles images de plein air et de concurrencer le côté bucolique du meeting de Jean-Luc Mélenchon prévu le dimanche 16 avril sur la Prairie des filtres, en bord de Garonne.

Mais elle avait aussi deux inconvénients selon l’entourage du candidat. « Faire un meeting le soir de clôture de la campagne n’est pas une bonne idée puisqu’il n’y avait pas de possibilité de reprise des temps forts le lendemain », avance Sébastien Vincini, le premier fédéral du PS31 et directeur de campagne de Benoît Hamon dans le département. Sans compter qu’il fallait techniquement entièrement protéger la pelouse d’Ernest-Wallon.

Maudit 21 avril

Mais il y a aussi une autre raison, plus irrationnelle celle-là. « Symboliquement, un 21 avril, en Haute-Garonne en plus, nous sommes plusieurs à nous y être opposés », avoue celui qui a aussi succédé Lionel Jospin dans le canton de Cintegabelle. L’élimination du Premier ministre de la course a l’Elysée en 2002 reste l’une des dates les plus funestes de l’histoire du PS. Pas question donc de tenter le destin.

Et tant qu’à faire attention aux symboles, celui qui consiste à terminer sa campagne dans la Ville rose comme Mitterrand ou Hollande sera respecté malgré le changement de lieu et de date. « A ce jour, aucun autre meeting n’est annoncé après le 18 avril », affirme Sébastien Vincini. Car le mercredi 19, le candidat a prévu de se reposer avant le dernier débat télévisé toujours programmé pour le jeudi 20 sur France 2.

