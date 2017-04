Toulouse

FOOTBALL Sur RMC Sport, le président du TFC Olivier Sadran a annoncé qu’Odsonne Edouard, prêté par le PSG, allait repartir à Paris. Mathieu Cafaro, impliqué dans la même affaire de tir sur un passant, va être licencié…

L'attaquant du TFC Odsonne Edouard contre Nancy en Ligue 1, le 17 décembre 2016 au Stadium de Toulouse.

Le prêt d’Odsonne Edouard au TFC aura donc tourné au fiasco. Peu convaincant sur le terrain depuis le début de saison (un but en 16 matchs de Ligue 1), l’attaquant sous contrat avec le PSG va retrouver son club formateur plus tôt que prévu. Le président toulousain Olivier Sadran a annoncé sur RMC Sport que l’international des moins de 19 ans ne jouerait plus à Toulouse et qu’il repartait à Paris.

Convoqué devant le tribunal correctionnel

Edouard a été placé en garde à vue le 30 mars, pour « violences volontaires avec arme entraînant une ITT inférieure à huit jours ». Il est soupçonné dans une affaire de tir avec un pistolet à bille sur un homme dans le centre de Toulouse, le 11 février, alors qu’il circulait en voiture. Le parquet de Toulouse a requis son placement sous contrôle judiciaire avec versement d’un cautionnement. Le jeune homme de 19 ans est convoqué devant le tribunal correctionnel le 13 juin.

« Ce qu’a fait Odsonne est inadmissible et c’est un scandale », a lâché Sadran, qui indique que le Guyanais était accompagné lors de sa désolante incartade d’un autre joueur, qui « va être licencié ».

Selon L'Equipe, il s'agit de Mathieu Cafaro. Le milieu polyvalent de 20 ans, qui a fait quatre petites apparitions en L1, avait signé son premier contrat professionnel de trois saisons avec le TFC en octobre 2016.

