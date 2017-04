Toulouse

FAITS DIVERS Les mis en cause ont été placés en détention provisoire…

L’enquête progresse. Trois individus ont été mis en examen et écroués dans l’enquête qui a suivi la découverte d’un homme torturé dans une cave à Montauban, début février. Selon La Dépêche, les mis en cause sont âgés de 16 à 24 ans.

Extorsion, actes de torture et de barbarie

L’interpellation a et lieu en milieu de semaine. Après une garde à vue de 48h, les trois suspects ont été déférés devant un juge, vendredi, et mis en examen pour extorsion, actes de torture et de barbarie. Ils ont été ensuite placés en détention provisoire.

les faits qui leur sont reprochés remontent au début du mois de février. Ils sont accusés d’avoir enlevé un homme d’une quarantaine d’années dans le quartier de La Fobio puis de l’avoir séquestré dans une cave de la cité Chambord afin de lui extorquer de l’argent.

La victime a été torturée à coups de cutter afin qu’il livre à ses bourreaux le code de sa carte bancaire. Outre les dizaines de coupures, qui ont nécessité près de 170 points de suture, le supplicié portait aussi les stigmates de nombreux coups à la tête et dans les parties génitales.

Pour 500 euros

Au bout de son calvaire, le quadragénaire a finalement lâché son code, ce qui a permis aux suspects de retirer un peu plus de 500 euros dans un distributeur automatique. Deux autres tentatives ont par ailleurs échoué.

Les deux plus jeunes, âgés de 16 et 17 ans, sont originaires de la région. Le troisième, âgé de 24 ans, vient de Lille, dans le Nord de la France. Lui, les policiers n’ont pas eu à le chercher bien loin puisqu’il était déjà incarcéré depuis un mois pour d’autres faits. Le Lillois a affirmé qu’il n’a pas participé à la séance de torture.

