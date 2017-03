Toulouse

CHANTIER Le chantier de création d’un nouveau dépose-minute pour la gare est lancé. Il participe à la transformation de la gare Matabiau avant l’arrivée du TGV…

Departs de passagers a la gare Matabiau. Toulouse, France-25/08/2013 - Fred.Scheiber

Beatrice Colin

Depuis jeudi soir, le parking de l’avenue de Lyon est définitivement fermé. Cela marque le coup d’envoi des travaux du côté de la gare Matabiau après le débroussaillage des berges du Canal du Midi en mars.

>> A lire aussi : Toulouse: Voilà à quoi devrait ressembler le futur parvis de la gare Matabiau

Durant quatre mois, un vaste chantier de création d’un nouveau dépose-minute va avoir lieu dans le cadre des travaux de Toulouse Euro-Sud-Ouest qui doit remodeler le quartier Matabiau avant l’arrivée du TGV qui mettra la Ville rose à 3h10 de Paris en 2024.

Fin des travaux en 2017

L’accès de cette nouvelle dépose se fera par le 18, avenue de Lyon, longera l’arrière de la gare routière pour déboucher du côté de la zone d’arrivée de Matabiau.

Le futur quartier de la gare Matabiau. - Europolia

« Comme le prévoit le plan guide urbain élaboré par l’urbaniste Joan Busquets, ces aménagements préfigurent le parvis Lyon, l’un des quatre parvis qui amélioreront l’accessibilité à la gare Matabiau », indique Toulouse Métropole qui a délégué ces travaux d’aménagement urbain à Europolia, la Société publique locale d’aménagement de Toulouse Métropole.

Un chantier à plus d’un million d’euros durant lequel la circulation routière sera maintenue sur l’avenue de Lyon. Il s’achèvera à l’été 2017. A ce moment-là, les travaux de réaménagement des boulevards Bonrepos et Pierre Sémard et du Parvis Canal débuteront pour une mise en service en 2019.

Les petits-déjeuners du Secours Catholique et les repas de la Main Tendue qui étaient servis sur le parking désormais fermé le seront désormais distribués au 76 chemin du Raisin.

Mots-clés :