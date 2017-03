Toulouse

SOCIETE La Toulousaine Ebru Firat, emprisonnée en Turquie pour ses liens avec les Kurdes qui combattent Daesh, vient d’écrire à François Hollande pour demander son transfert en France…

La Toulousaine Ebru Firat croupie depuis un mois et demi dans un prison turque et pourrait être jugée le 8 novembre. - Comité Liverté pour Ebru Firat

Elle fait partie des derniers dossiers diplomatiques brûlants posés sur le bureau de François Hollande. Ebru Firat, une Toulousaine d’origine kurde, croupit dans une prison turque depuis son arrestation le 8 septembre 2016 à l’aéroport d’Istanbul.

Condamnée à 5 ans de prison pour ses liens avec les combattants kurdes qui repoussent Daesh, la jeune femme de 26 ans vient de prendre sa plume pour s’adresser directement au président de la République.

« Je vous prie, Monsieur le Président, de demander [mon] transfert en France à l’Etat turc, et de ne pas donner la liberté et la chance à l’Etat truc de mettre des volontaires français et autres Européens en prison, pour avoir participé avec les groupes kurdes à combattre l’ennemi mondial [Daesh] », écrit-elle dans la lettre publiée ce lundi par La Dépêche du Midi.

« Un papillon pris dans une toile d’araignée »

Par le jeu des remises de peines, la peine de cinq ans de prison (confirmée en appel) pourrait être réduite de moitié environ.

Cette peine, Ebru Firat demande clairement à François Hollande de pouvoir la purger en France, même si la prisonnière fait preuve de solidité psychologique, selon Agnès Casero, son avocate toulousaine. « Elle est debout », confie cette dernière après l’avoir vu pour la dernière fois en prison au mois de décembre.​

​L’avocate considère sa cliente comme « un papillon pris dans la toile de la géopolitique compliquée de cette région ». « Elle représente la liberté et les valeurs de la France et venait continuer sa vie à Toulouse quand elle a été arrêtée », poursuit Agnès Casero qui compte sur la latitude que confère à François Hollande le fait de ne pas se représenter.

Dans la région de Toulouse, où la famille d’Ebru vit depuis quarante ans, un comité de soutien s’est constitué pour défendre l’étudiante intrépide, l’une des rares Françaises à avoir décidé de combattre l’Etat islamique sur le terrain. De nombreux militants associatifs mais aussi des élus de tous bords demandent son retour.

