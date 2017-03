Toulouse

FAITS-DIVERS Dans la nuit de samedi à dimanche, Yaseen, un Irakien réfugié à Toulouse, a volé au secours de deux voisins évanouis dans un appartement en feu…

Deux jeunes hommes ont été hospitalisés dans la nuit de samedi à dimanche à Toulouse après avoir été sortis d’un appartement en feu. Selon France Bleu Toulouse, ils doivent peut-être leur salut à un voisin, Yaseen, qui n’a pas hésité à s’aventurer dans les locaux en feu.

L’incendie s’est déclenché vers 1h30, dans la cuisine d’un appartement de la Réclusane, dans le quartier Saint-Cyprien. Dans un autre logement de l’immeuble, Yaseen, un réfugié irakien de 31 ans arrivé en France depuis un an et demi, et deux de ses amis terminent leur soirée. Ils entendent l’alarme incendie puis s’inquiètent et décident de partir en inspection.

Fumée épaisse

Lorsqu’ils arrivent devant l’appartement concerné, ils ouvrent la porte, non verrouillée, et découvrent, toujours selon France Bleu, un « appartement noyé dans l’épaisse fumée noire ». Yaseen n’hésite pas : il entre, se fraye un chemin et trouve deux jeunes hommes inconscients. Il les réveille avec quelques gifles et les tire à l’extérieur de l’appartement.

Le voisin héroïque a même tenté d’éteindre les flammes avec un extincteur avant que les pompiers prennent le relais avec leur lance à eau.

