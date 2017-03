Toulouse

TELECROCHET La chanteuse et musicienne originaire de Toulouse, DeLaurentis, a intégré samedi soir l’équipe de Zazie grâce à sa version atypique de Ring My Bell…

La chanteuse et musicienne d'originaire toulousaine, DeLaurentis, samedi 18 mars lors des auditions à l'aveugle de The Voice. - The Voice/TF

B.C.

Sa version de Ring My Bell, moins disco que l’originale d’Anita Ward, plus électro, a su séduire samedi soir trois des coachs de The Voice.

Atypique, la Toulousaine DeLaurentis a marqué la cinquième soirée des auditions à l’aveugle en partie grâce à ses instruments sortis tout droit d’une autre dimension : le Push et le Looper.

Au point d’en perdre Mika qui n’a pas saisi qu’il y avait une seule artiste derrière tous ces sons et ces voix. Florent Pagny, M. Pokora et Zazie ont été eux séduits par les talents de cette fille de pianiste de Jazz qui a quitté la Ville rose il y a cinq ans pour Paris.

Après avoir découvert il y a trois ans la musique assistée par ordinateur, elle en a fait sa marque de fabrique.

Chantant en anglais, elle ne pensait pas que son univers pourrait plaire à Zazie dont elle écoute les chansons et estime qu’elle « est comme une grande sœur musicale ». Samedi soir, elle a donc intégré l’équipe de l’interprète de Zen qui a trouvé à DeLaurentis de l’émotion, « il y a dans ta voix de l’humanité », lui a-t-elle déclaré sur le plateau.



