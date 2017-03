Toulouse

Agression des rugbymen de Clermont: Jusqu’à quatre ans de prison pour six accusés

JUSTICE Six hommes ont été condamnés mercredi à Rodez à des peines allant d’un an à quatre ans de prison. Ils avaient agressé en juillet 2014 à Millau Benjamin Kayser, Aurélien Rougerie et Julien Pierre, trois joueurs de Clermont…