SOCIETE Une distribution de bouteilles d’eau minérale a lieu est organisée ce dimanche dans la commune lotoise…

Prendre une douche, c’est possible, mais boire l’eau du robinet est plus que déconseillé. Après les fortes pluies qui ont touché le secteur, la mairie de Cahors, dans le Lot, a lancé un appel à ses habitants les invitant à ne pas boire l’eau du réseau public et à ne pas l’utiliser pour la préparation des repas.

Face à cette restriction, la collectivité a décidé d’organiser ce dimanche une distribution d’eau minérale en bouteille pour ceux qui en ont besoin.

Cahors : Il ne faut pas boire l’eau du robinet https://t.co/gbjJ5CvH6C via @Medialot46 — Les Pompiers du Lot (@pompiersdulot) March 5, 2017

Elle se déroulera de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30 à sept endroits différents de la commune, notamment aux ateliers municipaux de la route de Figeac ou encore à la maison du citoyen de la Croix-de-Fer.

