Depuis son arrivée à bord de la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet livre quotidiennement des vues de la Terre. Après Nantes, l’Azerbaïdjan et de nombreuses autres contrées du monde, ce carnet de voyage l’a amené il y a peu au-dessus de la Ville rose.

Samedi, l’ancien étudiant de l’ISAE n’a pas manqué de partager la photographie qu’il a prise de Toulouse où il garde de nombreux souvenirs.

#Toulouse , dont les rues retracent tous mes souvenirs d’étudiant... Aéronautique et espace, mais aussi rugby et musique! pic.twitter.com/oaC7E6NuUl

Fan du Stade Toulousain, dont il a emporté un ballon de rugby à 400 km au-dessus de nos têtes, l’astronaute français travaille aussi pour le CNES, dont les équipes du centre spatial toulousain suivent à la trace ses faits et gestes.

Toulouse, a city full of memories for me, I've studied (@ISAE_officiel) & worked (@CNES) there, & flown @Airbus planes! pic.twitter.com/TaT2Za7Yug