Le manche de ce couteau est fait en bouse de vache de l'Aubrac. - R. Najac

C’est un objet unique et 100 % local ! Un coutelier de Najac, dans l’Aveyron, vient de fabriquer un couteau dont le manche n’est autre que de la bouse de vache de l’Aubrac. Curieux de tous les matériaux, Régis Najac n’a pas hésité à utiliser cette étrange matière première pour ce couteau hors du commun.

Aucune odeur

« D’habitude je travaille des produits nobles comme l’ivoire de mamouth mais quand une de mes entreprises fournisseuses, Mercorne en Lozère, m’a proposé cette bouse de vache séchée, j’ai sauté sur l’occasion, plaisante Régis Najac. Le responsable m’a expliqué qu’un client lui avait ramené cette matière et m’a donc suggéré le couteau. Cela m’a plu car c’est, contre toute attente, assez joli puisque c’est finalement de l’herbe séché. Plus Aveyronnais que ce couteau, y a pas ! ».

Et contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce couteau n’a pas d’odeur ! Il reste encore de la bouse de vache pour réaliser encore quatre couteaux de ce genre, vendus 145 euros l’exemplaire. « Cela peut plaire aux touristes cet été et surtout cela fait parler de l’Aveyron et de Najac », rigole Régis Najac qui s’était déjà distingué pour avoir confectionné des couteaux dont le manche était en bas résille ou en bois d’arche de violon.

