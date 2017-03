Toulouse

ANNIVERSAIRE Pascal Dupraz a été nommé entraîneur du TFC le 1er mars 2016. Un an après, il est temps de dresser le bilan sur le plan sportif, des relations avec les supporters et au niveau médiatique…

L'entraîneur toulousain Pascal Dupraz lors du match du TFC à Bordeaux en Ligue 1, le 21 janvier 2017. - N. Tucat / AFP

Nicolas Stival

Le 1er mars 2016, Pascal Dupraz arrivait au chevet d’une équipe toulousaine moribonde, avant-dernière de Ligue 1 avec dix points de retard sur le premier non-relégable. Un an plus tard, le TFC évolue toujours dans l’élite du foot français, à une honnête neuvième place. Ses supporters sont réconciliés avec le club, auquel son entraîneur haut-savoyard de 54 ans offre une nouvelle visibilité médiatique.

Côté sport : Le miracle du maintien, la déception des Coupes

A l’issue du nul à Nancy, samedi (0-0), Dupraz a lui-même dressé son bilan : « En un an, on a marqué 53 points en 37 matches, c’est pas mal. C’est une équipe qui s’est bien redressée. » De ces douze premiers mois, on retient bien sûr le maintien miraculeux du printemps dernier, arraché au terme d’une formidable « remontada » ponctuée par un incroyable succès à Angers (2-3). Même le scénariste hollywoodien le plus décomplexé n’aurait pas osé…

Dans la foulée, malgré la perte du « bonbon » Ben Yedder, le TFC a débuté en fanfare la saison 2016-17, avec des victoires marquantes face à Paris (2-0) puis contre Monaco (3-1), et une affriolante quatrième place de L1 fin octobre. La tactique Dupraz, basée sur un pressing haut et un jeu rapide vers l’avant, connaîtra ensuite des ratés : deux petits succès en douze journées et quatre revers sans marquer, à cheval entre 2016 et 2017.

Ligue 1: Dupraz l'avoue, le TFC traverse son «premier trou d’air»... Mais que se passe-t-il? https://t.co/XfuO3u3pdA pic.twitter.com/oPPYmdBKsE — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) November 24, 2016

L’arrivée des attaquants Andy Delort et Corentin Jean au mercato d’hiver a permis de relancer la machine. Sympathique neuvième du championnat, a priori débarrassé des soucis de maintien, les Violets restent sur cinq matchs sans défaite et peuvent voir plus haut.

Le gros point noir de cette première année de mandat ? Le parcours dans les Coupes. Dupraz rêvait d’atteindre (au moins) une finale pour les 80 ans du club, en 2017. Le TFC n’a passé qu’un tour en Coupe de la Ligue, avant de sortir sans gloire à Metz, puis s’est fait éliminer d’entrée de la Coupe de France par Marseille, au Stadium.

Côté supporters : La « Duprazmania » fait de la résistance

Pascal Dupraz a vite mis les fans violets dans sa poche. L’un de ses premiers gestes ? Ouvrir tous les entraînements aux supporters, qui jusque-là pouvaient simplement assister à une séance par semaine. Ce geste et (surtout) le maintien inespéré du club ont transformé l’ancien entraîneur d’Evian-Thonon-Gaillard en « Dieupraz ».

Toujours le frisson... à la lecture du récit du miracle réalisé par #Dieupraz avec le @ToulouseFC l'an dernier... 🤗 pic.twitter.com/hQSb1RFtpB — François Carbo #BH (@FrancoisCarbo) February 28, 2017

Le contraste est énorme avec la fin de l’ère Dominique Arribagé, marquée par l’organisation de fêtes au Stadium pour « célébrer » la descente en L2, qui paraissait alors inévitable. « Un an après, on peut dire que la Duprazmania est toujours là, juge Jean-Philippe Dinh, créateur du Viola Club. Il a réveillé tout un club, que ce soit les joueurs, le staff, la direction… » « Il a réussi à ranimer la ferveur autour du TFC, ce qui manquait depuis quelques années, ajoute Thibault, des Indians Tolosa. On est fier de ce qui s’est passé, et de certains matchs comme contre Paris, qu’on ne réussissait pas auparavant. Pourvu que ça dure. »

La mauvaise période sportive traversée fin 2016 - début 2017 n’a pas trop terni l’auréole de « Saint-Pascal ». « J’ai parfois entendu que sa méthode ne marchait plus, reconnaît Jean-Philippe Dinh. Mais son aura reste considérable auprès des supporters. »

Côté médias : Pour Alexandre Ruiz, Dupraz « est devenu l’un des personnages de la Ligue 1 »

Lorsqu’il officiait à l’ETG, Pascal Dupraz était déjà un « bon client » pour les journalistes. Son passage par Canal + lui a permis de perfectionner ses qualités de communicant. Très attaché à Toulouse depuis ses années étudiantes, Alexandre Ruiz, l’un des journalistes phare de beIN Sports, ne cache pas non plus son affection pour l’entraîneur du TFC.

RT ce message et tentez de gagner le maillot dédicacé du @ToulouseFC / Follow @beinsports_FR pour jouer #LECLUB pic.twitter.com/PsvTQmk3Sq — Alexandre Ruiz (@alexandreruiz) April 14, 2014

« Dupraz est devenu un personnage de la L1. Il dénote par sa générosité, sa sincérité et sa réussite, avec la mission impossible qu’il a su relever en fin de saison dernière », note-t-il, persuadé que l’aura médiatique n’est « pas du tout calculée. Je le vois un peu comme Luis Enrique au Barça : quelqu’un de très attendu en conférence de presse, avec toujours des petites phrases, des anecdotes… C’est excellent quand on réussit. Quand le moment est plus dur, cette méthode peut agacer, comme c’est le cas en Espagne ces derniers temps pour Luis Enrique, surtout après la défaite contre le PSG. Ce n’est pas ce qui se passe avec Pascal Dupraz. Mais quand on est une personne de vie, pas lisse, on segmente. Et si un moment difficile arrive, sa façon d’être peut interpeller. »

.@DanielRiolo: "José Dupraz veut ns faire croire qu'il est un grand tacticien, mais il est avant tout un meneur d’hommes"#rmclive #BFMsport — After Foot RMC (@AfterRMC) December 4, 2016

« C’est sûr qu’il est médiatique, poursuit Alexandre Ruiz, mais c’est d’abord grâce à sa réussite sportive. C’est le fond qui prime. Ensuite, il y a la forme. Ce n’est pas un robot. Un gars qui échappe à une attaque cardiaque puis à une relégation sportive, c’est extraordinaire. L’opération menée avec le président Olivier Sadran est une réussite. »

Quant à parler plus du TFC depuis l’arrivée de l’entraîneur, le commentateur de beIN relativise : « Il faut savoir garder son objectivité. On est là pour montrer toutes les équipes et on montre Toulouse autant qu’auparavant. Il y a un petit parfum particulier donné par Pascal Dupraz, mais de là à dire qu’il fait qu’on va davantage s’intéresser à Toulouse, je ne le pense pas. On va voir le TFC du fait de sa réussite sportive, ou du retour d’Andy Delort en France, qui a relancé l’équipe. »

"Bon je touche le pull qui va permettre a @ToulouseFC de se maintenir !"@JM_Aulas à Pascal Dupraz #Jplus1 pic.twitter.com/sV0DlkvxXl — J+1 (@jplusun) April 25, 2016

« C’est le travail de l’entraîneur et d’Olivier Sadran qui avant d’être un président de club est un chef d’entreprise. Il ne va pas chercher Dupraz parce qu’il met ses pulls ou pour sa gouaille, mais parce qu’il pense que c’est l’homme qu’il faut pour mener à bien une mission. Après, qui dit mission, dit point A et point B. On espère que le point B sera le plus loin possible du point A, contrairement à ce qui est arrivé avec François Ciccolini à Bastia, par exemple. »

