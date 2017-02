Toulouse

INSOLITE Des sapeurs-pompiers tarnais ont effectué une opération de sauvetage originale à Carmaux. Ils sont intervenus pour un cheval tombé dans une piscine…

Les pompiers du Tarn sont intervenus pour sauver un cheval tombé dans une piscine de Carmaux, le 25 février 2017. - P. Blanc / SDIS 81

N.S.

Oui, le sauvetage des animaux fait partie du travail des sapeurs-pompiers. Ceux-ci n’interviennent plus pour un chat qui refuse de descendre d’un arbre, mais plus sûrement pour une bête dont la vie est en danger. Ainsi, les pompiers de Carmaux et Lavaur, dans le Tarn, ont été appelés samedi à Carmaux pour une intervention assez rare : un cheval était tombé dans la piscine d’un particulier.

Une fois le bassin vidé et l’animal cordé, les secours ont réussi, non sans difficultés, à le sortir de ce mauvais pas. Examiné par le vétérinaire de son propriétaire, le cheval est sain et sauf.

Mots-clés :