Toulouse

APPEL A TEMOINS La police nationale lance un appel à témoins pour retrouver Tifaine qui n’a plus donné signe de vie depuis le 12 janvier. Elle a pu quitter Toulouse pour Sète…

Tifaine, 18 ans, a disparu depuis 12 janvier 2017 entre Toulouse et Sète. - Police nationale

H.M.

Tifaine a été aperçue pour la dernière fois le 12 janvier 2017 à Toulouse. Ses proches n’ont plus de nouvelles depuis et la police nationale vient de lancer un appel à témoins pour tenter de retrouver sa trace qui se perd entre la Ville rose et Sète, dans l’Hérault. La veille de sa disparition, la jeune fille de 18 ans avait en effet acheté un billet de train pour Sète, où son téléphone a borné pour la dernière fois.

>> A lire aussi : Tarn: Les gendarmes recherchent Laurence, portée disparue depuis 10 jours

Tifaine est assez corpulente et mesure 1,65. Elle a les yeux bleus, ses cheveux sont châtain foncé, longs et raides. Au moment de sa disparition elle portait un gilet blanc à capuche, un blouson de cuir noir, un jean et des bottines marron.

[#AppelàTémoins] l'@PoliceNat34 recherche une personne disparue de Toulouse depuis le 12 janvier. Merci de nous aider à la retrouver! pic.twitter.com/SZDrHeH5zq — Police nationale 34 (@PoliceNat34) February 24, 2017

La police demande à toute personne susceptible d’avoir des informations sur la jeune fille de contacter le commissariat de police de Sète ou de composer le 17.

Mots-clés :