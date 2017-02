Toulouse

FAITS DIVERS Le SAMU ne s'est pas déplacé provoquant l'incompréhension des fonctionnaires...

Illustration d'une intervention de la police, ici à Rennes. - C. Allain / APEI / 20 Minutes

Francois Launay

La pilule a du mal à passer chez les fonctionnaires de police de Toulouse. Comme le raconte La Dépêche, jeudi soir, deux policiers ont été blessés dans le quartier du Mirail par un automobiliste qui n’a pas voulu s’arrêter lors d’un contrôle et qui aurait foncé délibérément sur eux avant de prendre la fuite et d’être interpellé.

Au-delà de cet incident, les syndicats de police ont aussi pointé du doigt l’attitude du SAMU 31 qui ne s’est pas déplacé sur les lieux pour soigner les deux policiers. Le syndicat Alliance police nationale s’est dit « indigné » de la « non-intervention des services de secours pour nos collègues blessés et attend une intervention de notre administration afin qu’une explication soit apportée ».

« Pas de critère de gravité » se défend le CHU

Du côté du CHU de Toulouse, on se défend dans les colonnes du quotidien régional en expliquant que « les informations données correspondaient à un seul blessé léger sans critère de gravité. Le blessé était déjà dans un véhicule de la police qui était en train de rouler. Plutôt que d’envoyer un équipage et de faire jonction à moins d’un kilomètre de l’hôpital, ce qui a été proposé par le médecin est que ses collèges le transportent directement dans une structure hospitalière, ce qui a été accepté sans problème »

Blessés au bras, à un genou et au torse ; les deux policiers ont été pris en charge par leurs collègues et transportés dans le centre de soins le plus proche de l’accident. L’un des deux fonctionnaires avait perdu connaissance après la collision. Appelés en renfort pour interpeller l’automobiliste fuyard, d’autres policiers ont été insultés par des individus hostiles à leur présence.

