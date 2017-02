Toulouse

FOOTBALL Le recrutement en janvier des attaquants Andy Delort et Corentin Jean a réveillé Toulouse. Mais d’anciens cadres ont fait les frais de ses arrivées…

L'ailier du TFC Jimmy Durmaz à l'échauffement avant le match de Ligue 1 contre Nancy, le 17 décembre 2016 au Stadium de Toulouse. - R. Gabalda / AFP

Nicolas Stival

Deux victoires et deux nuls avant un déplacement à Nancy, samedi. Depuis l’arrivée du Mexique de l’avant-centre Andy Delort (trois buts en quatre matchs), le TFC va mieux, alors qu’il restait auparavant sur sept rencontres sans victoire. Prêté par Monaco, Corentin Jean (une passe décisive, deux penaltys provoqués) apporte quant à lui audace et dynamisme sur l’aile droite du huitième de Ligue 1. Forcément, d’anciens cadres souffrent de la nouvelle donne, sans parler des ex-remplaçants comme Dodi Lukebakio ou Odsonne Edouard, renvoyés avec la réserve en CFA2.

Issiaga Sylla n’est plus indispensable

Tant mieux, diront certains mauvais esprits… Jusqu’à la défaite à Bordeaux (1-0), le 21 janvier, le Guinéen, systématiquement titulaire, n’avait raté qu’un match de L1, pour cause de suspension. Mais le piston gauche est victime du replacement de l’avant-centre Martin Braithwaite sur ce côté. Inépuisable, mais maladroit, Sylla n’a joué que 11 minutes lors des cinq derniers matchs.

Quand je vois ce TFC je me dis que titulariser systématiquement Sylla c'était vraiment une idée de mec bourré. #FCLTFC — Bière-Gougnoux (@Biere_Gougnoux) February 8, 2017

Somalia, suspendu puis remplaçant

Comme ailier droit ou milieu axial (son meilleur poste), le Brésilien a beaucoup joué en première partie de saison. Après deux matchs de suspension consécutifs à son expulsion contre Saint-Etienne (0-3, le 29 janvier), Somalia, actif mais pas très productif, est désormais remplaçant. Cependant, sa polyvalence lui assure a priori une place sur le banc. C’est déjà ça…

Défi : essayer de ne pas râler sur le TFC ce soir. Ça s'annonce compliqué avec Sylla et Somalia sur le terrain. #TFCFCN — Moussa Sombrero (@moussa_sombrero) January 14, 2017

Jimmy Durmaz, dans l’ombre de Corentin Jean

Après un temps d’adaptation, le Suédois débarqué l’été dernier du club grec d’Olympiakos a souvent enchanté le Stadium sur l’aile droite ou gauche. Mais son inconstance (ainsi qu’une douleur lancinante à une hanche) ont fini par le rattraper. Et les débuts réussis de Corentin Jean l’ont précipité hors du onze de départ. Durmaz n’est pas sorti du banc lors des deux derniers matchs, contre Bastia (4-1) puis à Paris (0-0).

Pi, Durmaz, Édouard, Toivonen... Dupraz défend le mercato d'été du TFC. C'est à lire ici >>>https://t.co/V6WvCB7k07 — LesViolets.Com (@LesVioletsCom) January 21, 2017

Ola Toivonen, nouveau « supersub » ?

Longtemps considéré comme le chouchou de Pascal Dupraz,l’autre international suédois du TFC est seulement entré en jeu lors des six derniers matchs, avec notamment un but et une passe décisive contre Angers (4-0). Son entraîneur lui préfère l’Argentin Oscar Trejo en soutien d’Andy Delort. Toivonen n’est pas une « victime » directe du mercato de janvier, mais de l’efficacité du dispositif offensif organisé autour des recrues. Et comme une fois qu’il a trouvé une formule gagnante, Dupraz n’est pas vraiment un adepte du turn-over…

"Il va falloir courir, être precis" ... Toivonen pour la vitesse, Yago Somalia pour la précision, ça se tient #PSGTFC — IT93 | TOLOSA (@Elmander_Tolosa) February 19, 2017

