Partir aux Oscars, c’est carrément changer de planète. Ce rêve éveillé, six diplômés de l’Ecole supérieure des métiers artistiques (Esma) de Toulouse, avec leur court-métrage Asteria. Déjà diffusée au Futuroscope et sélectionnée dans de nombreux festivals de courts, l’étrange odyssée des astronautes Marcus et Noé a mis le cap sur Hollywood cette semaine.

Le film d’animation fait en effet partie des dix pépites retenues par le jury des Oscars nominated short films, en prélude à la cérémonie officielle – la vraie – de samedi.​

​Asteria n’est pas en compétition. Mais il figure dans la « sélection additionnelle », ce qui suffit amplement à mettre l’équipe en orbite : elle garantit une diffusion dans plus de 600 cinémas américains en un mois, et dans 200 autres à travers le monde. Le film sera ensuite disponible sur les plus grandes plateformes américaines de VOD.

Et puis le voyage permet aux jeunes créateurs de rencontrer les géants américains de l’animation. L’aventure ne fait que commencer.​

