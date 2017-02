Toulouse

VIDEO. Vous connaissez le stone balancing ? Un roc de la discipline sévit dans les Pyrénées

INSOLITE Empiler des cailloux pour former d’improbables et fragiles tumulus. Le stone balancing a de plus en plus d’adeptes comme Manu Topic qui roule sa bosse et ses pierres dans les torrents des Pyrénées…

