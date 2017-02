Toulouse

BOXE Vice-champion olympique à Rio, le Toulousain Sofiane Oumiha s’apprête à disputer les World Series of Boxing, une compétition internationale par équipes…

Le boxeur Sofiane Oumiha à Paris, le 23 août 2016, avec sa médaille d'argent obtenue aux Jeux olympiques de Rio. - I. Harsin / A. Robert / Sipa

Nicolas Stival

Un style aérien et audacieux, un discours plein de fraîcheur et une médaille d’argent autour du cou. Le 16 août 2016 à Rio, Sofiane Oumiha finissait de conquérir les cœurs de centaines de milliers de téléspectateurs, malgré sa défaite en finale des Jeux olympiques, face au local Robson Conceiçao, dans la catégorie moins de 60 kg.

Rio 2016 : Les larmes de Brahim Asloum en commentant la défaite de Sofiane Oumiha https://t.co/jjOazP6F8R pic.twitter.com/qrksWLZ10R — puremedias.com (@puremedias) August 17, 2016

Six mois plus tard, le jeune Toulousain de 22 ans s’apprête à découvrir le World Series of Boxing (WSB), compétition internationale par franchises mêlant professionnels et amateurs, jeudi à Paris. Il combattra salle Wagram avec les Fighting Roosters (« Coqs de combat » en VF) dirigés par Brahim Asloum, contre les British Lionhearts.

Enfin, normalement. « Ma participation est sûre à 90 % », confiait Oumiha à 20 Minutes lundi après-midi. Le boxeur se remet d’une blessure à une main, qui l’a contraint à renoncer à une demi-finale du championnat de France amateurs, au début du mois. Depuis Rio, il a davantage joué au rugby – son autre amour de jeunesse — avec le Toulouse Université Club, qu’il n’est monté sur le ring (un seul combat, gagné, le 29 janvier).

VIDEO. Médaillé d'argent à Rio, le boxeur Sofiane Oumiha s'éclate au rugby avec le TUC >>https://t.co/OmS10apCl0 pic.twitter.com/oIEjQOARa0 — Le Rugbynistere (@LeRugbynistere) October 20, 2016

Et il prévient : « Physiquement, je sais que je ne suis pas au top. » Ce n’est pas forcément à cause de sa blessure. « J’ai décidé d’ouvrir ma salle à Toulouse, mais pour l’instant, il n’y a rien de concret. Je m’entraîne un peu partout. C’est du bricolage, pas du travail individualisé. » A l’été 2016, Oumiha a quitté l’Insep et la région parisienne, où il aura passé deux ans, pour « redescendre » chez lui. « C’était prévu. Après les Jeux, il n’y a pas beaucoup d’échéances. J’en ai profité pour retrouver ma famille. »

Sportif de l'année 2016 : vous avez élu Sofiane Oumiha https://t.co/x4NToNlCJg pic.twitter.com/OQSAEWnSiS — France 3 Midi-Py (@France3MidiPy) January 2, 2017

Convié à de nombreuses manifestations, l’enfant du quartier de La Reynerie a pu goûter à sa nouvelle célébrité. « Les gens que je croise veulent souvent des photos, confie-t-il. Franchement, c’est plaisant. Ils sont reconnaissants, en quelque sorte. Tout se passe bien de ce côté-là. »

« Pour l’instant, je n’ai rien »

Mais pas de tous les côtés, même si l’intéressé ne veut pas rentrer dans les détails. « Après Rio, je pensais que les choses allaient bouger. Mais en fait, pour l’instant, je n’ai rien, pas de source de revenus. Ce n’est pas l’idéal mais on fait avec, on ne se plaint pas. On va voir si ça évolue. » Lors d’une précédente rencontre, en avril 2016, le Toulousain envisageait de devenir à terme éducateur sportif. Il n’a pas abandonné le projet, mais reconnaît pour l’heure que celui-ci est « en stand-by par rapport à la boxe ».

>> A lire aussi : Rugby, Neymar et Ronaldo... Voici Sofiane Oumiha, chercheur d'or aux JO de Rio

Et il n’exclut plus forcément de passer professionnel, comme il y a quelques mois. « Pour l’instant, je suis amateur, mais cela peut changer très vite. Tout est envisageable, j’ai déjà eu des contacts. Je parlerai de tout ça une fois que tout sera décanté. » La période post-JO n’est pas toujours facile à gérer pour un sportif amateur.

Mots-clés :