Toulouse

TERRORISME Il affirme s'appeler Jonathan Jeffrey et apparaît dans une vidéo d’interrogatoire diffusée par des rebelles syriens. Ce djihadiste se dit originaire de Toulouse…

Un djihadiste toulousain, qui dit s'appeler Jonathan Jeffrey, lors de son interrogatoire par des rebelles syriens. - Capture d'écran YouTube

N.S.

Il dit s’appeler Jonathan Jeffrey. Un djihadiste français de Daesh a été capturé en Syrie à al-Bab, près d’Alep, rapporte Reuters. Cet homme, qui affirme être originaire de Toulouse, apparaît dans une vidéo diffusée dimanche sur les réseaux sociaux par des rebelles syriens soutenus par l’armée turque.

Un proche de Sabri Essid ?

Ce converti à l’Islam, visiblement détendu lors de son interrogatoire en arabe, assure être âgé de 34 ans et être entré en Syrie via la Turquie voici deux ans. L’homme serait proche de Sabri Essid, également présent en Syrie, qui se présente comme le « demi-frère » de Mohamed Merah, auteur des tueries de Toulouse et Montauban en 2012.

Le toulousain Jonathan Jeffrey, 34, militant #IS. Entré en #Syrie via #Turquie il y a 2 ans. Capturé il y a X jrs par forces TR ou/et #ASL pic.twitter.com/J9FyNwtpZS — Ariane Bonzon (@ArianeBonzon) February 20, 2017

Jonathan Jeffrey était connu sous le nom d’Abu Ibrahim Al-Faransi dans les rangs de l’Etat islamique, où ses fonctions exactes restent à déterminer, tout comme les conditions de son arrestation. La ville d’al-Bab est l’un des trois derniers bastions de Daesh en Syrie, avec Raqqa et Deir Ezzor. Ce djihadiste devrait être expulsé prochainement vers la France pour y être jugé.

