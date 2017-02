Toulouse

INSOLITE Dans la bataille linguistique qui oppose les mots «chocolatine» et «pain au chocolat», une boulangerie de Tokyo donne clairement l'avantage au premier camp...

Dans le débat très vif qui oppose en France les partisans de la « chocolatine » à ceux du « pain au chocolat », le Japon a lui déjà tranché, donnant à la « chocolatine » une sérieuse avance. Plusieurs boulangeries de Tokyo vendraient en effet la célèbre viennoiserie sous ce nom, écrit en lettres capitales.

« Même Tokyo valide ! […] Fin du débat ! »

Preuve en est, la photo partagée par le photographe toulousain Antonin Vincent sur son compte Facebook. « Même Tokyo valide ! C’est devenu international. Fin du débat ! », s’amuse le jeune homme dont le cliché a été repéré par Selon la radio Toulouse FM.

Lors d’un voyage au pays du Soleil Levant, Antonin Vincent avait expliqué à son amie japonaise Mariko, qu’une « guerre » linguistique avait lieu en France. Au point que des lycéens de Montauban (Tarn-et-Garonne), défenseurs de la « chocolatine » contre le « pain au chocolat » avait adressé une requête au président François Hollande.

7.900 partages et 2.100 « J’aime »

Ni une ni deux, Mariko a envoyé une photo de « chocolatines » à son ami dès qu’elle a aperçu ce nom dans la vitrine d’une boulangerie tokyo, où de nombreux boulangers français font recette.

Le cliché a été partagé plus de 8.000 fois, et a reçu plus de 2.000 « J’aime ». « J’ai décidé d’en faire un statut car je trouvais ça amusant. Un ami l’a partagé, alors je l’ai mis en accès public… Depuis, les partages n’ont pas cessé, je n’aurais jamais cru que cela prendrait une telle ampleur », a confirmé le photographe toulousain.

