Un bébé de 18 mois a chuté samedi du troisième étage d’un immeuble à Toulouse et s’en est sorti miraculeusement avec une fracture du bras et une blessure à la rate, a-t-on appris de source policière. Selon les premiers éléments, l’enfant a échappé à la vigilance de ses parents, a grimpé sur un tabouret et est passé par la fenêtre.

L’enfant hospitalisé

Le bambin, « qui a une sûrement une bonne étoile », a été hospitalisé. Les parents devaient être entendus par les policiers mais sur la foi des déclarations des témoins aucune procédure ne devrait être ouverte à leur encontre

