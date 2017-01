Toulouse

METEO Routes coupées, stations fermées. La neige est arrivée dans les Pyrénées, en quantité…

La station de la Mongie est fermée ce 16 janvier 2017 en raison des chutes de neige. - Grand Tourmalet

B.C.

Des passionnés de ski qui avaient décidé de profiter de la neige fraîche tombée ce week-end en masse dans les Pyrénées ont dû jouer les prolongations ce lundi, coincés, notamment en Andorre.

Et ça pose encore aujourd'hui... déjà plus de 1,20 m tombé ces 2 derniers jours. :-) https://t.co/FseQDVS57B — Font-Romeu (@Font_Romeu) January 16, 2017

EL TARTER #Right Now, així estem! Això no para! 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️👉🐥🐥



❄️🏂HAPPINESS IS HERE ⛷❄️

🇦🇩 #Andorra Lovers | 📸 Pierre Vacances pic.twitter.com/wvErTba5ib — AndorraLovers ❄️ (@AndorraLovers) January 16, 2017

Les accès à la Principauté sont en effet fermés, notamment la RN 20 qui la relie Ax-les-Thermes.

#Ariège Fermeture à tous les véhicules RN 320 - 22 entre l'Hospitalet et l'Andorre pour cause chutes de neige et vents violents pic.twitter.com/XkP22GoTk4 — Prefet09 (@prefet09) January 15, 2017

ATTENTION! Accès à Andorre fermé à tous véhicules: RN22 la croisade-Pas de la Casa + RN20 fermée à Ax-les-Thermes https://t.co/zhN2SPk8jw — Ambassade d'Andorre (@ANDORRA_france) January 16, 2017

Il faut dire que plus d’un mètre de neige est tombé au cours du week-end et les chutes se sont poursuivies durant toute la nuit. Dimanche, la préfecture de la Haute-Garonne annonçait plus d’un mètre de neige supplémentaire dans les 36 heures à venir.

*Mise à jour :



Ouverture partielle des niveaux inférieurs des secteurs de Canillo, El Tarter et Soldeuhttps://t.co/Qcnkc0gdqn pic.twitter.com/MqcPQCaxGL — Grandvalira Andorra (@grandvalira) January 16, 2017

Une tempête de neige qui rend très difficiles les conditions de circulation, notamment d’accès aux principales stations de ski des Pyrénées.

Carretera de Ransol cap al poble dels Plans. 👍 #andorra pic.twitter.com/jDhO9tPH0r — Ricard Riba (@RicardRiba) January 16, 2017

Les autorités ont décidé d’émettre des alertes au risque d’avalanche.

Il est à son niveau maximal en Andorre, mais aussi sur le versant français des Pyrénées.

Perill molt fort 5 sobre 5, Informació actualitzada. pic.twitter.com/s8tTZv8sp3 — Protecció civil And (@pcandorra) January 16, 2017

Certaines stations n’ouvriront pas leurs pistes aujourd’hui. C’est le cas de Luz-Ardiden, la Mongie, Gourette, La-Pierre-Saint-Martin…

INFO STATION : Luz Ardiden est fermée aujourd'hui. Réouverture de Luz Ardiden demain ! Luz Ardiden cerrada hoy, reapertura mañana ! pic.twitter.com/AZxgs4lEzt — Luz-Saint-Sauveur (@LuzArdiden65) January 16, 2017

Et les réjouissances risquent de se poursuivre puisque des chutes de neige sont encore annoncées pour cette nuit sur le massif à basse altitude.

Mots-clés :